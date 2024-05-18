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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт з новокаїном, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (735652) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
122,20
Економія: -3,67 грн
118,53 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
122,20
Економія: -3,67 грн
118,53 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (3)
138,30
Економія: -40,57 грн
97,73 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (3)
122,90
Економія: -37,19 грн
85,71 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (1)
107,60
Економія: -3,23 грн
104,37 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
74,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (4)
73,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом