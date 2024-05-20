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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт з бентонітом, №1 - Одеса (735651) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -37,84 грн
87,16 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -37,79 грн
87,21 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (3)
106,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом