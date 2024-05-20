АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт з бентонітом, №1 - Одеса (735651) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом