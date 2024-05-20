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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Запоріжжя (414785) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (12)
48,90 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (4)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Марганець, вул. Київська, 174
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
45,41
Економія: -4,55 грн
40,86 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
Всього: упаковка (4)
48,90 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (12)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
Всього: упаковка (7)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
Всього: упаковка (8)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 5
Всього: упаковка (9)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (12)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 15
Всього: упаковка (6)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Всього: упаковка (10)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Всього: упаковка (1)
48,90 грн