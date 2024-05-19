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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА ТКАНИННІЙ ОСНОВІ 25 мм х 72 мм, №20 - Львів (414785) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
Всього: упаковка (12)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (5)
48,90 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
Всього: упаковка (3)
56,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Церковна, 45
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вараш, м-н Будівельників, 49
Всього: упаковка (9)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красилів, вул. Грушевського, 187-Б
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 178
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 110
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звягель, пл. Лесі Українки, 15
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Е
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Монастирище, вул. Гагаріна, 33/2
Всього: упаковка (8)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (2)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 4
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 14
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: упаковка (23)
48,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
Всього: упаковка (1)
48,90 грн