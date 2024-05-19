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FAMILY PLAST ПЛАСТИР БАКТЕРИЦИДНИЙ НА НЕТКАНІЙ ОСНОВІ 19 мм х 72 мм, №10 - Львів (414766) Лікарський препарат - ціни

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Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 17:30
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
Всього: упаковка (5)
17,90 грн
Аптека24
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Суми, вул. Іллінська, 35
Всього: упаковка (5)
31,10 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бородянка, вул. Центральна, 337
Всього: упаковка (30)
24,60 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г
Всього: упаковка (7)
25,50 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Всього: упаковка (8)
25,20 грн
Народна твоя
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
Всього: упаковка (1)
25,50 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святоюріївська, 11
Всього: упаковка (9)
24,70 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Всього: упаковка (7)
24,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (2)
25,50 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (12)
16,50 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (1)
25,70 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (7)
25,50 грн
Ласкава
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єреванська, 30
Всього: упаковка (8)
25,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (9)
26,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (12)
26,40 грн
Вітамін
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Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
Всього: упаковка (1)
27,40 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (10)
23,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 118
Всього: упаковка (7)
24,10 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (12)
22,90 грн
Аптека є все, що лікар прописав
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Всього: упаковка (1)
18,50 грн