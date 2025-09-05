Київ
Контейнер для сечі
Контейнер для сечі
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Запоріжжя
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
4.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 18-В
8.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
9.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
В містах поряд
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Солоне, вул. Героїв України, 30-Б
45.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
58.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
66.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
68.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 16
70.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
71.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74
80.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Підгородне, вул. Центральна, 48-А
80.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Центральна, 75
91.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 18-Л
95.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 81
99.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
110.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 17:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
112.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Юр'ївка, вул. Центральна, 102-В
117.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
120.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Смірнова, 39
124.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
