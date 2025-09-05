Київ
Про товар
Ціни
Контейнер для сечі
Контейнер для сечі
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 182 аптеках у Вінниця
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,06
Економія при броні:
-0,21 грн
6,85
грн
Забронювати
В містах поряд
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Володимира Великого, 1
35.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
13,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 50
68.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
13,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
13,00
грн
Забронювати
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
75.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
11,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
81.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50-А
96.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Будьте здорові
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сквира, пл. Героїв Небесної Сотні, 17
100.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Будьте здорові
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 22
100.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
105.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
13,00
грн
Забронювати
Економія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Романів, вул. Базарна, 23/41-А
107.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 6
108.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Економія
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Романів, вул. Лялевича Сергія, 3-А
109.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
109.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
13,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
112.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Інститутська, 12-А
112.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Михайлівська, 21
114.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 50
114.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню