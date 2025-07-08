Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Одеса
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
0.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
3.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
3.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
3.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
3.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
5.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Шевченка, 17
6.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
6.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
8.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
13.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
В містах поряд
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
109.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
111.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
112.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
113.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, пл. Базарна, 2-А
165.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 7
192.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 11
230.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Смоліне, вул. Козакова, 16-В
239.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50-А
250.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1