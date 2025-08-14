Київ
Контейнер для сечі
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Миколаїв
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
3.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
9.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
98.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
108.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
108.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
108.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
110.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
110.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 11
122.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 35
143.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
149.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Грушевського Михайла, 33/11
149.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
151.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
151.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дудаєва Джохара, 8
152.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Апостолове, пл. Привокзальна, 2-Б
152.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
154.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 5-А
155.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 93
155.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
