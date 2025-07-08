Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
1.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
3.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1-Б
3.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
3.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
3.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
4.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
В містах поряд
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
8.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
33.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
37.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
46.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні: -0,23 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Судова Вишня, вул. Сагайдачного Петра, 5
46.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
50.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
51.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
62.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1