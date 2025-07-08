Київ (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
1.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 38
1.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
1.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
1.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
2.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
2.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
2.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
2.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,06
Економія при броні: -0,21 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1