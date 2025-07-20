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Контейнер для сечі
Контейнер для сечі
Харків
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Доступно в 41 аптеках у Харків
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 6
1.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
2.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
2.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Культури, 8
2.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 7
2.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
3.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
5.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
10.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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В містах поряд
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
99.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 2-й, 38
123.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
123.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
126.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
130.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
130.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
133.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
137.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 24
137.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
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