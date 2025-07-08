Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Дніпро
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
2.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
4.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 16
5.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
6.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Вільний, 3
8.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
8.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
13.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 33
13.7 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Кремінна, 9
14.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
В містах поряд
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Шосейна, 74
16.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
21.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 10/21
28.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Солоне, вул. Героїв України, 30-Б
28.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Самар, пл. Соборна, 2-А
28.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самар, вул. Гетьманська, 32-Б
29.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 18-Д
32.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
33.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 18-Л
34.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
37.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1