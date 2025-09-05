Київ
Контейнер для сечі
Контейнер для сечі
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
Світ здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Фармсвіт здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 114
3.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
В містах поряд
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33
65.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Калита, вул. Миру, 53
85.2 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 28-А
104.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,06
Економія при броні:
-0,21 грн
6,85
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,06
Економія при броні:
-0,21 грн
6,85
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Згурівка, вул. Українська, 43-А
116.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Братиславська, 48-А
121.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 12
123.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
124.6 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Балтійський, 23-А
125.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
7,51
Економія при броні:
-0,23 грн
7,28
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Київ, просп. Бандери Степана, 15-А
125.1 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
Будьте здорові
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баришівка, вул. Київський Шлях, 124-Д
125.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Баришівка, вул. Центральна, 26
125.9 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Незалежності, 61-Г
126.0 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Празька, 35/1-А
126.3 км
Контейнер для сечі MP Medplast стерильний, одноразовий 120 мл №1
7,50
грн
Забронювати
