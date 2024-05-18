Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІЦіни в аптеках

БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 8, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (408676) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Ромни, вул. Коржівська, 95/37
Всього: упаковка (1)
190,60 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: упаковка (1)
174,30 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
Всього: упаковка (1)
227,17 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом