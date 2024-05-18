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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 7, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (408675) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Всього: упаковка (1)
169,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Ромни, вул. Коржівська, 95/37
Всього: упаковка (1)
190,60 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
Всього: упаковка (2)
190,60 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
314,99
Економія: -33,87 грн
281,12 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом