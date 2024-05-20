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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3, №1 - Одеса (408671) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
316,70
Економія: -80,25 грн
236,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
235,00
Економія: -67,14 грн
167,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (2)
203,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом