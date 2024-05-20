Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Черкаси, вул. Сінна, 5/2 Всього: упаковка (3) 256,68 Економія: -41,14 грн 215,54 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Бар, вул. Каштанова, 11 Всього: упаковка (1) 256,99 Економія: -27,52 грн 229,47 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, шосе Харківське, 144-В Всього: упаковка (1) 237,50 Економія: -69,64 грн 167,86 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Володимирська, 51/53 Всього: упаковка (1) 237,50 Економія: -69,64 грн 167,86 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Окіпної Раїси, 9 Всього: упаковка (1) 237,00 Економія: -69,14 грн 167,86 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, вул. Іллінська, 3/7 Всього: упаковка (1) 237,50 Економія: -69,64 грн 167,86 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А Всього: упаковка (1) 237,00 Економія: -69,14 грн 167,86 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14 Всього: упаковка (1) 237,00 Економія: -69,14 грн 167,86 грн Забронювати