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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (408670) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/2
Всього: упаковка (3)
261,17
Економія: -45,63 грн
215,54 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (1)
237,50
Економія: -69,64 грн
167,86 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
237,00
Економія: -69,14 грн
167,86 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
256,99
Економія: -27,52 грн
229,47 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом