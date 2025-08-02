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Комплект одягу та покриттів для ортопедії Славна
Комплект одягу та покриттів для ортопедії Славна
Запоріжжя
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Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
160.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, пл. Базарна, 1
160.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Білики, вул. Пристанційна, 2-З
169.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
171.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 19:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
171.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
171.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 06.08 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
171.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 06.08 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
171.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 06.08 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
176.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
178.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
178.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
178.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
180.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
180.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
181.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 19:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
181.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
186.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 18:00
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 22/30
186.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
186.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
186.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2480,40
грн
Забрати 05.08 після 16:00
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