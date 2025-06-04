Київ
Комплект одягу та покриттів для ортопедії Славна

Комплект одягу та покриттів для ортопедії Славна

Одеса (адресу не вказано)
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В містах поряд
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2279,00
Економія при броні: -9,20 грн
2269,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
435.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
3003,80
Економія при броні: -135,21 грн
2868,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
441.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
3026,86
Економія при броні: -158,27 грн
2868,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
448.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2072,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
567.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
3004,37
Економія при броні: -135,78 грн
2868,59 грн
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