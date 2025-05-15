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Комплект одягу та покриттів для ортопедії Славна
Комплект одягу та покриттів для ортопедії Славна
Київ
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Доступно в 3 аптеках у Київ
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
3065,21
Економія при броні:
-196,62 грн
2868,59
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 2
8.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2072,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2990,82
Економія при броні:
-122,23 грн
2868,59
грн
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В містах поряд
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
152.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2279,00
Економія при броні:
-0,20 грн
2278,80
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
410.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ДЛЯ ОРТОПЕДІЇ №11 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
2998,90
Економія при броні:
-130,31 грн
2868,59
грн
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