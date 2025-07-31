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Комплект одягу та покриттів акушерський Славна
Комплект одягу та покриттів акушерський Славна
Вінниця
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
113,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
285.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
114,00
Економія при броні:
-7,00 грн
107,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
286.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
114,00
Економія при броні:
-7,00 грн
107,00
грн
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
360.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
210,69
Економія при броні:
-10,69 грн
200,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
484.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
123,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
515.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
200,00
Економія при броні:
-17,00 грн
183,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
517.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
195,77
Економія при броні:
-13,68 грн
182,09
грн
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