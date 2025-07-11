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Комплект одягу та покриттів акушерський Славна
Комплект одягу та покриттів акушерський Славна
Миколаїв
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Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
209,24
Економія при броні:
-9,24 грн
200,00
грн
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В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
175.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
118,00
Економія при броні:
-11,00 грн
107,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
118,00
Економія при броні:
-11,00 грн
107,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
259.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
193,00
Економія при броні:
-10,00 грн
183,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
261.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
195,77
Економія при броні:
-13,68 грн
182,09
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
118,00
Економія при броні:
-12,00 грн
106,00
грн
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