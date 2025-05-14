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Комплект одягу та покриттів акушерський Славна
Комплект одягу та покриттів акушерський Славна
Київ
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Зачиняється за 24 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
118,00
Економія при броні:
-11,00 грн
107,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
118,00
Економія при броні:
-8,00 грн
110,00
грн
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
401.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
208,92
Економія при броні:
-8,92 грн
200,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
445.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
193,00
Економія при броні:
-17,00 грн
176,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
447.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
188,76
Економія при броні:
-6,67 грн
182,09
грн
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