Київ
Комплект одягу та покриттів акушерський Славна

Комплект одягу та покриттів акушерський Славна

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
118,00
Економія при броні: -11,00 грн
107,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
118,00
Економія при броні: -8,00 грн
110,00 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
401.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
208,92
Економія при броні: -8,92 грн
200,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
445.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
193,00
Економія при броні: -17,00 грн
176,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
447.8 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
188,76
Економія при броні: -6,67 грн
182,09 грн
ГоловнаКошикОбране