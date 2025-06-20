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Комплект одягу та покриттів акушерський Славна
Комплект одягу та покриттів акушерський Славна
Дніпро
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Доступно в 1 аптеках у Дніпро
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
118,00
Економія при броні:
-8,00 грн
110,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
71.9 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
193,00
Економія при броні:
-17,00 грн
176,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
195,37
Економія при броні:
-13,28 грн
182,09
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
118,00
Економія при броні:
-9,00 грн
109,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
200.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
118,00
Економія при броні:
-9,00 грн
109,00
грн
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
278.6 км
КОМПЛЕКТ ОДЯГУ ТА ПОКРИТТІВ ОПЕРАЦІЙНИХ АКУШЕРСЬКИЙ №1 "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ №1
Технокомплекс
208,66
Економія при броні:
-8,66 грн
200,00
грн
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