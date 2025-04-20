Джгут для забору крові Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
76,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
76,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
5.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
76,00
Економія при броні: -13,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
76,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
8.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
76,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн