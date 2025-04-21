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Джгут для забору крові Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Джгут для забору крові Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Вінниця
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Свк фарм
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Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні:
-1,83 грн
59,17
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Героїв АТО, 5/1
106.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 4
108.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
125.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
137.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні:
-8,00 грн
53,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
54,50
Економія при броні:
-1,63 грн
52,87
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
148.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Економія при броні:
-1,59 грн
51,41
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ жовтий поясок №1
Medtrue Enterprise
63,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні:
-8,00 грн
60,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні:
-8,00 грн
60,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
201.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Економія при броні:
-1,06 грн
51,94
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
201.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
71,70
Економія при броні:
-20,98 грн
50,72
грн
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Фармація
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Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
202.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
82,40
Економія при броні:
-25,32 грн
57,08
грн
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Фармація
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Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
203.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
78,10
Економія при броні:
-22,85 грн
55,25
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
206.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
77,30
Економія при броні:
-23,73 грн
53,57
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
209.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні:
-8,00 грн
60,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
217.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні:
-7,00 грн
60,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
259.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні:
-7,00 грн
60,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
грн
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Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
260.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30
грн
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