Джгут для забору крові Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
188.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ жовтий поясок №1
Medtrue Enterprise
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
251.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
252.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
252.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -6,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
256.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
257.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
258.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
259.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
262.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
266.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
276.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
284.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
288.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
290.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -4,00 грн