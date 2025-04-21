Джгут для забору крові Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
4.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
Хемотека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 26
4.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
110.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
145.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
149.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
151.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
152.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
154.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
160.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
170.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
174.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
175.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
175.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
176.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
179.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
179.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
179.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
194.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
195.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ жовтий поясок №1
Medtrue Enterprise
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
195.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -7,00 грн