Джгут для забору крові Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
71,70
Економія при броні: -20,98 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
82,40
Економія при броні: -25,32 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
77,30
Економія при броні: -23,73 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека інтернет цін
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
78,10
Економія при броні: -22,85 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 4
111.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
Авіцена
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Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
138.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
157.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -4,00 грн
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
166.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оржиця, вул. Центральна, 8
171.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
190.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -6,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
208.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -1,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
214.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
246.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
246.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
54,50
Економія при броні: -1,63 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
247.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Економія при броні: -1,59 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
249.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн