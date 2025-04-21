Джгут для забору крові Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
20.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
29.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 62-Б
2.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
61.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
84.0 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
84.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
84.9 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
85.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
105.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
106.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
107.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
70,00
Економія при броні: -9,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
108.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
108.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн