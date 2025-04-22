Київ
Джгут для забору крові Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)

Джгут для забору крові Гранум (Жгут для забора кровы Гранум)

Чернігів (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
77,30
Економія при броні: -23,73 грн
53,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
82,40
Економія при броні: -25,32 грн
57,08 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
71,70
Економія при броні: -20,98 грн
50,72 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
78,10
Економія при броні: -22,85 грн
55,25 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Економія при броні: -1,06 грн
51,94 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -8,00 грн
60,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -8,00 грн
60,00 грн
Авіцена
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
209.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Оржиця, вул. Центральна, 8
214.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
83,18 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
235.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
67,00
Економія при броні: -7,00 грн
60,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Володарка, вул. Армійська, 4
239.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Авіценна
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Слобода, вул. Пирогова, 3
243.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Понінка, вул. Перемоги, 31
301.3 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
63,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
315.1 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -8,00 грн
53,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
319.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
61,00
Економія при броні: -1,83 грн
59,17 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
323.8 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
61,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
330.2 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
54,50
Економія при броні: -1,63 грн
52,87 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
331.6 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
53,00
Економія при броні: -1,59 грн
51,41 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
336.5 км
ДЖГУТ ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ГРАНУМ синій поясок №1
Medtrue Enterprise
68,00
Економія при броні: -7,00 грн
61,00 грн
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