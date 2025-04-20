Вкладиші лактаційні Ово

Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
230,79
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
229,92
Економія при броні: -8,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
230,28
Економія при броні: -8,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
236,54
Економія при броні: -15,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
231,93
Економія при броні: -10,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
232,75
Економія при броні: -10,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
232,48
Економія при броні: -10,94 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
4.7 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
235,63
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
234,20
Економія при броні: -37,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
4.8 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
5.1 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
238,10
Економія при броні: -16,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вороніна, 19
5.5 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
237,05
Економія при броні: -16,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
234,62
Економія при броні: -13,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.7 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
230,57
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
263,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ЛАКТАЦІЙНІ ВКЛАДИШІ "OVO" №30
Медхауз Свіс Гмбх
236,30
Економія при броні: -14,93 грн