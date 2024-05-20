Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хотин, вул. Олімпійська, 68-А Всього: упаковка (2) 80,50 Економія: -8,69 грн 71,81 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Балта, вул. Любомирська, 187/3 Всього: упаковка (1) 77,99 Економія: -6,18 грн 71,81 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Гришка Михайла, 6 Всього: упаковка (1) 69,20 Економія: -9,62 грн 59,58 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2 Всього: упаковка (4) 70,60 Економія: -8,54 грн 62,06 грн Забронювати

Аптека бам Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Суми, вул. Металургів, 16 Всього: упаковка (1) 71,81 грн Забронювати

Нє болєй Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А Всього: упаковка (1) 69,67 Економія: -5,38 грн 64,29 грн Забронювати

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А Всього: упаковка (1) 106,80 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:30 Графік роботи Миколаїв, вул. Веселинівська, 10 Всього: упаковка (1) 70,00 грн