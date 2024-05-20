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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей 40 мл, №1 - Одеса (484621) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
351,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
601,80
Економія: -231,50 грн
370,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
404,01
Економія: -29,37 грн
374,64 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (3)
432,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
456,82
Економія: -117,96 грн
338,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
340,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
482,99
Економія: -113,57 грн
369,42 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
396,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
361,70 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3)
414,80
Економія: -61,44 грн
353,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
392,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -61,57 грн
369,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
392,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
420,52
Економія: -38,34 грн
382,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
383,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
601,80
Економія: -231,50 грн
370,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (56)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
392,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
526,60
Економія: -152,30 грн
374,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
593,40
Економія: -223,10 грн
370,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 58 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
412,47
Економія: -67,17 грн
345,30 грн