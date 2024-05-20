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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл, №5 - Запоріжжя (484620) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
392,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
408,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
444,62
Економія: -70,52 грн
374,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
421,08
Економія: -41,08 грн
380,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
385,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
429,99
Економія: -60,40 грн
369,59 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
425,00
Економія: -83,00 грн
342,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: флакон-крапельниця (4)
408,40 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
425,00
Економія: -83,00 грн
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (2)
492,90
Економія: -122,60 грн
370,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
412,99
Економія: -43,40 грн
369,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: флакон-крапельниця (2)
409,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: розчин ушний (3)
427,62
Економія: -44,16 грн
383,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: флакон-крапельниця (1)
403,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
374,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
392,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
392,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: розчин ушний (4)
419,34
Економія: -43,74 грн
375,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (2)
452,40
Економія: -88,90 грн
363,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
392,50 грн