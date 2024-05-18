А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл, №5 - Харків (484620) Лікарський препарат - ціни
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1 соціальна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
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Економна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (118)
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Всього: розчин ушний (4)
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Харків, вул. Молочна, 1
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Всього: флакон-крапельниця (3)
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Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (118)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: флакон-крапельниця (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2