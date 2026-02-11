Київ
Лезо Волес стерильне
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Київ
Здорова сім`я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
1.6 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 24 №100
Huaian Tianda Medical Instruments
250,80
грн
Забронювати
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №100
Huaian Tianda Medical Instruments
274,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 22 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,05
Економія при броні:
-0,16 грн
2,89
грн
Забронювати
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 23 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,42
Економія при броні:
-0,19 грн
3,23
грн
Забронювати
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,05
Економія при броні:
-0,22 грн
3,83
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,42
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
5,50
Економія при броні:
-0,27 грн
5,23
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №100
Huaian Tianda Medical Instruments
550,80
Економія при броні:
-107,86 грн
442,94
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
5,23
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №100
Huaian Tianda Medical Instruments
274,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 22 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,34
Економія при броні:
-0,26 грн
4,08
грн
Забронювати
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №100
Huaian Tianda Medical Instruments
196,63
Економія при броні:
-11,96 грн
184,67
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
5,50
Економія при броні:
-0,27 грн
5,23
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 24 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,00
Економія при броні:
-0,10 грн
3,90
грн
Забронювати
Біокон
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
4.2 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №100
Huaian Tianda Medical Instruments
274,40
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Цілодобово
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
5,50
Економія при броні:
-0,27 грн
5,23
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
5,50
Економія при броні:
-0,27 грн
5,23
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
6.0 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 15 №100
Huaian Tianda Medical Instruments
199,89
Економія при броні:
-17,23 грн
182,66
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ушинського, 23
6.2 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,35
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
7.5 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 23 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,50
Економія при броні:
-0,17 грн
3,33
грн
Забронювати
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 22 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,56
Економія при броні:
-0,18 грн
3,38
грн
Забронювати
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,03
Економія при броні:
-0,20 грн
3,83
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 4
9.5 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 23 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,33
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
10.0 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,56
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,00
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
10.8 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 23 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,00
Економія при броні:
-0,10 грн
2,90
грн
Забронювати
Показати більше
