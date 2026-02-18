Дніпро
Лезо Волес стерильне
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Дніпро
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, вул. Вернадського, 17
1.4 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
2.6 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 23 №100
Huaian Tianda Medical Instruments
66,34
Економія при броні:
-2,76 грн
63,58
грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
6.7 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,30
грн
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 22 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,30
грн
Аптека соціальних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
8.0 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 23 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,20
грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
26.1 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,56
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
31.9 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 23 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
32.8 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,00
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
37.6 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 21 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,00
Економія при броні:
-0,12 грн
2,88
грн
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 22 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,01
Економія при броні:
-0,12 грн
2,89
грн
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 24 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,11
Економія при броні:
-0,12 грн
2,99
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 9
37.7 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,47
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
37.8 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 23 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,00
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
59.4 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 24 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,41
Економія при броні:
-0,13 грн
3,28
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
61.2 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 23 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,00
Економія при броні:
-0,80 грн
3,20
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
61.4 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 24 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
2,83
Економія при броні:
-0,19 грн
2,64
грн
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 22 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,63
Економія при броні:
-0,25 грн
3,38
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.7 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 24 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,00
грн
Народна аптека
Запоріжжя, вул. Дудикіна, 6
65.6 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
5,00
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
67.1 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,47
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.8 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 24 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,00
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
69.6 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №100
Huaian Tianda Medical Instruments
400,00
грн
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 15 №100
Huaian Tianda Medical Instruments
324,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
69.9 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 11 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
3,35
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.6 км
ЛЕЗО "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНЕ 24 №1
Huaian Tianda Medical Instruments
4,00
грн
