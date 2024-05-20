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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара низькі, №50 - Одеса (393266) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
Всього: упаковка (1)
97,83
Економія: -7,40 грн
90,43 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: (47)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (6)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: (9)
100,07
Економія: -13,64 грн
86,43 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (4)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (11)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (10), пара (44)
74,48
Економія: -7,02 грн
67,46 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: (9)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 4/6
Всього: упаковка (3)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (1)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (4)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: (29)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: (34)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: (36)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн