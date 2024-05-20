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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара низькі, №50 - Львів (393266) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Всього: (37)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (10), пара (44)
75,02
Економія: -7,56 грн
67,46 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (51)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: (34)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (7)
100,00
Економія: -36,41 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: (29)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: (9)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: (10)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (6)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (4)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: (47)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
Всього: упаковка (22)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн