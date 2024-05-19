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БАХІЛИ МЕДИЧНІ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНІ пара низькі, №50 - Київ (393266) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (4)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (1)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: (36)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (11)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: (10)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (4)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
Всього: упаковка (3)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (12)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: (47)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
160,50
Економія: -62,24 грн
98,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: (9)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (2)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: (29)
91,20
Економія: -27,61 грн
63,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (4)
89,90
Економія: -26,31 грн
63,59 грн