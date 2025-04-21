Катетер Фолія Волес двоходовий стерильний (Foley catheter Voles two-way sterile)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 22 №1
Great Mountain Medical Instruments
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,70
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
4.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
61.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,30
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Здоров'я, 2/40
74.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
45,90
Економія при броні: -5,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
100.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,35
Економія при броні: -1,00 грн
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
36,05
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
110.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
112.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,20
Економія при броні: -1,46 грн
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,62
Економія при броні: -1,48 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
122.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
122.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
122.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,26
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
136.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,79
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 23-А
146.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,99
Економія при броні: -1,85 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
146.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звягель, перех. Медична / Анни Ярославни, 23/16
162.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
165.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,74
Економія при броні: -1,04 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
168.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 20 №1
Great Mountain Medical Instruments
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 22 №1
Great Mountain Medical Instruments
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
186.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
28,20
Економія при броні: -0,85 грн