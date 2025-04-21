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Катетер Фолія Волес двоходовий стерильний (Foley catheter Voles two-way sterile)
Катетер Фолія Волес двоходовий стерильний (Foley catheter Voles two-way sterile)
Миколаїв
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
40,60
грн
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Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Херсон, вул. Університетська, 161
59.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
28,98
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
93.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 22 №1
Great Mountain Medical Instruments
27,16
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
98.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
99.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
48,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
108.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
45,90
Економія при броні:
-5,30 грн
40,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
109.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
31,30
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
110.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
26,55
Економія при броні:
-0,80 грн
25,75
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Шклярука Павла, 12-Д
110.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 16 №1
Great Mountain Medical Instruments
48,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
145.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,94
Економія при броні:
-1,66 грн
33,28
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,92
Економія при броні:
-2,18 грн
31,74
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
39,00
Економія при броні:
-7,00 грн
32,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
149.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,21
Економія при броні:
-1,47 грн
31,74
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
150.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,86
Економія при броні:
-2,12 грн
31,74
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
150.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,87
Економія при броні:
-1,13 грн
31,74
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
151.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,65
Економія при броні:
-1,37 грн
33,28
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
151.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
35,49
Економія при броні:
-2,21 грн
33,28
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
152.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
32,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
155.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 18 №1
Great Mountain Medical Instruments
33,11
Економія при броні:
-1,37 грн
31,74
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
159.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ "ВОЛЕС" (2-х ХОДОВИЙ) СТЕРИЛЬНИЙ розмір 14 №1
Great Mountain Medical Instruments
34,10
Економія при броні:
-2,11 грн
31,99
грн
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