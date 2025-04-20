Бинт марлевий стерильний Славна
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,29
Економія при броні: -0,94 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
67.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,55
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Київська, 60
189.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,50
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
251.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
253.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
257.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,27
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богодухів, вул. Чернієнка, 13
258.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 4
354.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
365.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,77
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
365.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,09
Економія при броні: -0,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
368.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
16,51
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
379.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,17
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
428.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,77
Економія при броні: -1,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
430.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
439.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
440.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,10
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
448.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,32
Економія при броні: -0,77 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
453.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,76
Економія при броні: -0,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Соборна, 11
569.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс