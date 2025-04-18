Бинт марлевий стерильний Славна
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
6.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,21
Економія при броні: -0,66 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
78.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,17
Економія при броні: -0,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
92.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
100.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
132.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,26
Економія при броні: -0,91 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
142.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,02
Економія при броні: -0,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
157.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,10
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Незалежності, 6-А
159.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,10
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
190.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,59
Економія при броні: -1,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 166/1
217.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,50
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 4
229.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Соборна, 11
255.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Київська, 60
256.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,50
Економія при броні: -0,10 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 4/85
300.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богодухів, вул. Чернієнка, 13
356.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
395.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,60
Економія при броні: -1,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 108
400.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
406.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,03
Економія при броні: -0,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
407.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс