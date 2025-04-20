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Бинт марлевий стерильний Славна
Бинт марлевий стерильний Славна
Кривий Ріг
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
128.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,29
Економія при броні:
-0,94 грн
19,35
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Київська, 60
132.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
137.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,55
Економія при броні:
-1,20 грн
19,35
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 4
223.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,40
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
252.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,09
Економія при броні:
-0,74 грн
19,35
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
252.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,17
Економія при броні:
-0,82 грн
19,35
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
255.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
16,51
Економія при броні:
-0,69 грн
15,82
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богодухів, вул. Чернієнка, 13
295.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
307.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,77
Економія при броні:
-1,42 грн
19,35
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
312.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
313.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
9,80
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
315.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,27
Економія при броні:
-0,72 грн
10,55
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
317.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,10
Економія при броні:
-0,60 грн
10,50
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
318.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,77
Економія при броні:
-1,42 грн
19,35
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
339.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,74
Економія при броні:
-0,06 грн
11,68
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
343.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
8,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
347.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
14,02
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
354.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,32
Економія при броні:
-0,77 грн
10,55
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
361.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
9,94
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Соборна, 11
440.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
9,80
грн
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