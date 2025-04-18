Бинт марлевий стерильний Славна
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,40
Економія при броні: -0,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,12
Економія при броні: -0,57 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богодухів, вул. Чернієнка, 13
54.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
191.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,78
Економія при броні: -1,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Київська, 60
226.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,50
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
252.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,15
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
282.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,54
Економія при броні: -1,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
346.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
403.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
416.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,13
Економія при броні: -0,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
439.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,68
Економія при броні: -1,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 4
456.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,40
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
457.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,33
Економія при броні: -0,98 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
472.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,68
Економія при броні: -0,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
492.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,10
Економія при броні: -0,80 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
547.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
560.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,15
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
565.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
16,46
Економія при броні: -0,64 грн