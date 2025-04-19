Бинт марлевий стерильний Славна
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
7.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,63
Економія при броні: -1,28 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
69.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,40
Економія при броні: -1,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Київська, 60
133.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,50
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Богодухів, вул. Чернієнка, 13
193.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
194.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,40
Економія при броні: -0,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
196.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
199.6 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,05
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
301.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,51
Економія при броні: -1,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 4
332.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
10,40
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
350.1 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,68
Економія при броні: -1,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33-В
367.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
380.8 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
382.0 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,21
Економія при броні: -0,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
383.2 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
20,05
Економія при броні: -0,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
383.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
386.9 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс
16,51
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
394.3 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,19
Економія при броні: -0,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Оратів, вул. Героїв Майдану, 84
405.4 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,10
Економія при броні: -0,70 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
410.5 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
530.7 км
БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс
11,05
Економія при броні: -0,05 грн